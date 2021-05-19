Луческу вакцинировался от коронавируса: назван препарат

Тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу вакцинировался от COVID-19 в среду в здании офиса бывшего акционера ФК "Рапид" Джорджа Копоса в Бухаресте. Румынский специалист получил укол препаратом Pfizer и заявил, что это ответственность каждого человека, особенно если он собирается путешествовать.

По словам Мирчи Михайловича, каждый человек в современном мире должен понять, что настало время сделать этот необходимый шаг.

"Мы не можем откатиться в прошлое, потому что не знаем, когда придет четвертая или пятая волна пандемии, или другие штаммы коронавируса. Необходимо иметь возможность быть друг с другом, разговаривать, обниматься, быть людьми. Все то, что было под запретом в условиях жесткого карантина. В конце концов, это вопрос ответственности каждого", – сказал Мирча Луческу в интервью agerpres.ro.

76-летний Луческу сказал, что не боится возможных побочных эффектов от приема сыворотки.

"Я не боялся побочных эффектов. Что может случиться? На любую вакцину были абсолютно нормальные реакции", – добавил наставник.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети появились архивные фотографии супруги Луческу. Сам Мистер в одном из интервью признался, кто на самом деле его уговорил возглавить киевский клуб.