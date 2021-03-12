Где смотреть "Заря" – "Динамо": расписание трансляций УПЛ

Киевское "Динамо" и луганская "Заря" сыграют друг с другом в центральном матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.

Команды Мирчи Луческу и Виктора Скрипника встретятся в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" в воскресенье, 14 марта. Начало игры – в 17:00.

Увидеть один из ключевых поединков в борьбе за медали и зону Лиги чемпионов можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале 2+2. Также показ будет доступен на станице проекта FootballHub в YouTube.

Отметим, что "Динамо" лидирует в УПЛ, имея в своем активе после 17 сыгранных матчей 40 очков. "Заря" же идет на третьем месте, набрав 32 пункта, но у луганчан есть игра в запасе. В первом круге команды сыграли вничью – 1:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевскому "Динамо" запретили играть на клубном стадионе матчи национальных соревнований.