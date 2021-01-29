Луческу: результат не был моей главной задачей, когда я пришел в "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу признался, что достижение результатов не было его первоочередной задачей после прихода в команду.

Румынский специалист рассказал, что его целью является построение команды, которая будет показывать зрелищную игру, а ее молодые футболисты достигнут определенного уровня прогресса. По словам Мистера, именно это является обязательным условием хороших результатов клуба.

"Не мне судить, есть ли разница между "Динамо" летнего образца и нынешним. Единственное, что могу сказать: достижение результата не было моей главной задачей, когда я пришел в клуб. Во-первых, нужно было построить команду. Во-вторых, поставить красивый футбол, который нравился бы зрителям. В-третьих, довести молодых игроков до достаточно высокого уровня, чтобы они спокойно могли играть в международных матчах. И только потом – результат. Потому что сразу же его добиться невозможно", – рассказал Луческу в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Мистер пришел в киевский клуб летом 2020 года. С "Динамо" он завоевал Суперкубок Украины, победив "Шахтер". Вывел команду в Лигу чемпионов, а затем и в Лигу Европы по итогам группового турнира. После первого круга в украинской Премьер-лиге подопечные румына идут на первом месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Луческу рассказал, после чего у него начались проблемы в "Шахтере".