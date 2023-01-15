Луческу прокомментировал исторический трансфер футболиста сборной Украины за 100 млн евро

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу отреагировал на переход Михаила Мудрика из "Шахтера" в "Челси". 22-летний футболист сборной Украины уже прошел медосмотр в лондонском клубе.

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Румынский специалист сравнил Михаила со знаменитым французским нападающим Килианом Мбаппе.

"Мудрик – это копия Мбаппе. Будет классно увидеть, как он играет на более высоком уровне, чем сейчас. Его способности и талант не подлежат сомнению", – цитирует Мирчу Михайловича румынский журналист Эммануэль Рошу.

Как сообщал OBOZREVATEL, трансфер за 100 млн евро делает переход Мудрика самым дорогим в истории украинского футбола. Соглашение будет подписано сроком на 7 лет.

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