Луческу зупинив тренування "Динамо", на якому зарубалися футболісти, – Караваєв

Захисник "Динамо" Олександр Караваєв зізнався, що головний тренер Мірча Луческу серйозно контролює ступінь спортивної агресії на тренуваннях столичного клубу.

За словами гравця збірної України, висока самовіддача футболістів, з одного боку, показує всю відданість справі, але з іншого – загрожує непотрібними травмами.

"Ти хочеш показати себе, довести тренеру. Тренер показує, що він дає всім грати. Кожен хоче довести свою профпридатність. Це дуже добре, коли є конкуренція і нікому не пофіг. Але бувають такі моменти, коли проходить передігрове тренування, і ти знаєш, що завтра матч, а дають ігрові вправи. Там починається справжня рубка – ось це не правильно, оскільки ми можемо себе травмувати і, як наслiдок, не зіграти. Коли починаємо рубатися, Містер може сказати "Все, ходімо". Він відчуває всі ці межі. У нього досвід божевільний", – зазначив Караваєв в ефірі Youtube-каналу SportArenaTV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Караваєв зізнався, що після приходу Мірчи Луческу в клубі змінилися вимоги до футболістів, змінився стиль гри, а також поліпшилася дисципліна.

Раніше Караваєв, відповідаючи на запитання про злого Мірчу Луческу, згадав гру з "Гентом" за вихід у Лігу чемпіонів.

За словами футболіста збірної України, він до цього моменту ніколи не бачив таких емоцій тренера.