Луческу зупинив тренування "Динамо", на якому зарубалися футболісти, – Караваєв

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
20,6 т.
Мірча Луческу

Захисник "Динамо" Олександр Караваєв зізнався, що головний тренер Мірча Луческу серйозно контролює ступінь спортивної агресії на тренуваннях столичного клубу.

За словами гравця збірної України, висока самовіддача футболістів, з одного боку, показує всю відданість справі, але з іншого – загрожує непотрібними травмами.

"Ти хочеш показати себе, довести тренеру. Тренер показує, що він дає всім грати. Кожен хоче довести свою профпридатність. Це дуже добре, коли є конкуренція і нікому не пофіг. Але бувають такі моменти, коли проходить передігрове тренування, і ти знаєш, що завтра матч, а дають ігрові вправи. Там починається справжня рубка – ось це не правильно, оскільки ми можемо себе травмувати і, як наслiдок, не зіграти. Коли починаємо рубатися, Містер може сказати "Все, ходімо". Він відчуває всі ці межі. У нього досвід божевільний", – зазначив Караваєв в ефірі Youtube-каналу SportArenaTV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Караваєв зізнався, що після приходу Мірчи Луческу в клубі змінилися вимоги до футболістів, змінився стиль гри, а також поліпшилася дисципліна.

Раніше Караваєв, відповідаючи на запитання про злого Мірчу Луческу, згадав гру з "Гентом" за вихід у Лігу чемпіонів.

За словами футболіста збірної України, він до цього моменту ніколи не бачив таких емоцій тренера.

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