Луческу рассказал, почему не делал замены в матче с "Зарей"

Игроки киевского "Динамо" были заряжены на финал Кубка Украины с "Зарей" и готовы были сыграть 120 минут. Именно поэтому тренерский штаб "бело-синих" произвел в матче лишь одну замену в основное время.

Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер столичной команды Мирча Луческу. По его словам, в каждой игровой паузе он общался со своими подопечными на предмет усталости.

"По их самочувствию в ходе игры, свежести на поле, организации игры в обороне, я был уверен, что они смогут продержаться все 120 минут. С точки зрения тактики все мои футболисты сыграли очень хорошо, ни в одной зоне не было практически никаких проблем. В каждой паузе я их спрашивал, кто не может продолжать играть. Но все хотели играть, у всех горели глаза, поэтому я не проводил замен. Исходя из того, как проходила игра, как двигались футболисты, как они выполняли свои функции, не было нужды делать замены", – цитирует Луческу пресс-служба киевлян.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" обыграло луганскую "Зарю" и в 13-й раз завоевало Кубок Украины.

Сам Мирча Луческу после этого триумф вошел в историю украинского футбола, став первым тренером, которому удалось выиграть все три главных трофея (чемпионат, Кубок, Суперкубок) с двумя разными клубами.