Луческу не тренировал бы "Динамо", если бы не коронавирус

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу признался, что должен был сначала возглавить швейцарский "Сьон" весной 2020 года, а затем перед началом сезона 2020/21, но все изменилось из-за коронавируса. Если бы не пандемия, Мистер бы сейчас не работал в Украине.

В интервью изданию Blick.ch румынский специалист рассказал, что в первом случае ему помешало то, что местный чемпионат был приостановлен. А во втором – ограничения на перемещения между странами.

"Первые мои переговоры со "Сьоном" прошли в декабре 2019 года, это правда. Но тогда ничего не получилось. После этого мы снова контактировали весной, когда из-за коронавируса швейцарский чемпионат и все вокруг остановилось. Потом президент хотел, чтобы я начал работу с сезона 2020/21. Он позвонил и сказал мне, что я должен быть в Сьоне через четыре дня, но это было невозможно из-за ограничений на путешествия. Если бы не коронавирус, я бы тренировал "Сьон", – признался Луческу.

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Напомним, что румынский специалист возглавил "Динамо" в конце июля 2020 года перед началом сезона 2020/21. В первый год работы с киевлянами он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно столичный клуб объявил о продлении контракта с Луческу.