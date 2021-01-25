Луческу на грани срыва, начнет топать ногами, – футбольный менеджер

Молодые игроки киевского "Динамо" не получат много игрового времени во второй части сезона, так как наставник "бело-синих" Мирча Луческу будет избегать риска, и требует усиления.

Такое мнение в интервью 1927.kiev.ua выразил известный футбольный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло. Он также отметил умение румынского специалиста работать на результат.

"Мое мнение – Мирча Луческу сейчас на грани срыва. В чемпионской гонке еще ничего неясно, предстоит очень большая борьба до упора и ему нужно ее выдержать. Вопрос: сможет ли он с молодыми игроками этого состава ее выдержать? Ответ очевиден: вряд ли. Луческу меня удивляет. Он принял команду, какой она есть сейчас, без усиления, практически. Он работает и нигде нет недовольства тем, что команда не усиливается. Реноме Луческу – быть конкурентно способным в еврокубках и с "Шахтером". У менеджмента пока что-то не получается с усилениями. Думаю, что Луческу начнет топтать ногами и требовать усиления", – сказал Заховайло.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" завершило первый тренировочный сбор, который проходил в ОАЭ. Команда Мирчи Луческу сыграла три спарринга, уступив польской "Легии", обыграв солигорский "Шахтер" и сыграв вничью со сборной Йордании.