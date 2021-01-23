Луческу хочет купить в "Динамо" румынского футболиста – СМИ

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Мирча Луческу

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу хочет купить игрока "Динамо" Бухарест Деяна Сореску, сообщает sport.ro со ссылкой на свои источники.

По информации румынской прессы, стоимость 23-летнего футболиста составит полмиллиона евро. Он может играть как защитник, полузащитник и крайний правый. Является одним из самых техничных игроков местной Лиги 1.

Стоит отметить, что Сореску недавно подписал новый контракт с бухарестской командой, пойдя на существенное понижение заработной платы. По мнению аналитиков, этот жест позволит "Динамо" Б, переживающего финансовый кризис, выручить от его продажи хоть какие-то деньги.

В столице Румынии Деян Сореску выступает в 2018 года, успев провести 17 матчей в национальном первенстве. На счету вингера 3 забитых мяча и 5 результативных передач.

Ранее СМИ сообщали, что Луческу предложил Игорю Суркису подписать договор с "Динамо" Бухарест об обмене футболистами.

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