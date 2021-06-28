Луческу готов отпустить "нового Шевченко" в чемпионат Италии
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что всегда пытается помочь молодым футболистам перейти на более высокий уровень. По этой причине румынский специалист не мешал бы трансферу своего подопечного Владислава Супряги в европейский топ-чемпионат.
В интервью изданию TuttoSport наставник киевлян отметил сильные качества нападающего "Динамо" и его талант.
"Владислав – талантливый футболист, который обладает хорошей скоростью и умеет играть обеими ногами. Ему нужно улучшить игру на головой, но для этого еще есть время, так как ему только 21 год. После победы на чемпионате мира до 20 лет и сезона в "Динамо" ему нужно поиграть за границей, чтобы сделать качественный скачок. Я всегда буду первым, кто призывает молодых футболистов попробовать себя на более высоком уровне. Если бы Супряга сказал мне, что имеет возможность перейти в топ-чемпионат, а особенно в Серию А, то я бы ответил: "Уходи сейчас", – сказал Луческу.
По словам румынского специалиста, "Динамо" еще не получало предложений по Супряге.
В минувшем сезоне Владиславу не удалось проявить себя наилучшим образом. Форвард, которого сенегальский агент Ибрагим Сонко назвал новым Андреем Шевченко, принял участие в 31 матче за клуб, забил 3 гола и отдал 5 ассистов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация о том, что украинским нападающим "Динамо" интересуется "Дженоа". Была раскрыта сумма, которую готовы заплатить генуэзцы.