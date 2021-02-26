Лопес за 4 млн долларов отказался от реванша с Ломаченко

Американец Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) свой следующий поединок проведет против австралийца Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО).

При этом абсолютный чемпион мира в легком весе покинул промоутерскую компанию Top Rank, что ставит крест на шансах Василия Ломаченко провести реванш с Лопесом. Право на организацию боя Лопес – Камбосос выиграла компания Triller, которая предложила боксерам 6 миллионов долларов, из которых Теофимо получит более четырех, тогда как глава Top Rank Боб Арум был готов заплатить лишь 2,3 млн, пишет BoxingScene.com.

После проведения торгов Лопес попрощался с нынешним промоутером. "Пока, Top Rank, и привет, Triller", – сказал чемпион. Ожидается, что поединок Теофимо против Джорджа пройдет в мае.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Боб Арум ранее выразил желание провести реванш Ломаченко с Лопесом