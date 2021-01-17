"Ливерпуль" не смог обыграть "Манчестер Юнайтед" в главном матче сезона в АПЛ

"Ливерпуль" сыграл в ничью в дерби с "Манчестер Юнайтед" в центральном матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу (АПЛ).

Центральная встреча сезона, от которой многое зависит в итоговых раскладах, завершилась со счетом 0:0.

Хозяева начали встречу мощно, доминируя первые 25 минут. Однако ближе к середине первого тайма ситуация на поле выровнялась и команды смогли создать лишь по одному опасному моменту.

"Шахматы" продолжились и после перерыва. "Юнайтед" смог создать больше моментов, однако безупречно играл голкипер "Ливерпуля" Алиссон.

"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" 0:0 (0:0, 0:0)

Ливерпуль – Алиссон, Фабиньо, Александер-Арнолд, Робертсон, Вейналдум (Милнер, 89), Тиаго Алькантара, Салах, Шакири (Джонс, 76), Мане, Хендерсон, Фирмино (Ориги, 85).

Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Магуайр, Шоу, Линделеф, Уан-Биссака, Фред, Мактомини, Погба, Бруну Фернандеш (Гринвуд, 89), Марсьяль (Кавани, 61), Рэшфорд.

Предупреждения: Шакири (33), Фабиньо (66), Рэшфорд (90).

После этой игры подопечные Сульшера продолжают лидировать в таблице, опережая "красных", идущих третьими, на 3 очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, уругвайский нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 100 тысяч фунтов (~137000 долларов) за пост в своем Instagram.