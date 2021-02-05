"Ливерпуль" – "Манчестер Сити": когда и где смотреть матч АПЛ

Чемпионы последних двух сезонов английской Премьер-лиги, "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", сразятся в центральном матче 23-го тура.

Команда Юргена Клоппа примет подопечных Хосепа Гвардиолы на поле легендарного "Энфилд Роуд" в воскресенье, 7 февраля. Начало встречи – в 18:30 по киевскому времени.

В Украине прямую трансляцию из Ливерпуля проведет телеканала Setanta Sports. Кроме того, за игрой можно будет следить благодаря видеосервису Megogo.

Российским болельщикам показ поединка будет доступен на платформе Окко. В Беларуси игру будет транслировать "Беларусь 5".

Отметим, что в турнирной таблице АПЛ "Манчестер Сити" опережает "Ливерпуль" на семь очков, имея одну игру в запасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко привел в восторг Хосепа Гвардиолу.