"Ливерпуль" – "Лейпциг": где и когда смотреть ответный матч Лиги чемпионов

В среду, 10 марта, "Ливерпуль" примет РБ "Лейпциг" на нейтральном поле в Будапеште в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Прямую трансляцию поединка, который начнется в 22:00 по киевскому времени, можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1" и медиасервисе MEGOGO на pop-up канале Volia Football HD 2. В России встречу покажет "Матч! Футбол1".

Спортивные аналитики почти одинаково оценивают шансы команд в анонсируемом противостоянии, но небольшое предпочтение отдают все же "Ливерпулю". Ставки на победу хозяев принимаются за коэффициент 2,50, на ничью – за 3,60, а на выигрыш "Лейпцига" – за 2,62.

Букмекеры не верят, что гости сумеют переломить ход двухматчевого противостояния после номинально домашнего поражения в первом поединке со счетом 0:2. Выход подопечных Юргена Клоппа в четвертьфинал оценивается котировкой 1,12, а на проход немецкой команды можно поставить за 6,00.

Напомним, что некоторые пары, в частности "Ливерпуль" – "Лейпциг", играют оба матча на нейтральном поле из-за ограничений, введенных после обнаружения британского штамма коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Ювентус" сенсационно вылетел из Лиги чемпионов, несмотря на победу над "Порту", а "Боруссия" Д прошла "Севилью".