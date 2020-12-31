Лидер соперника "Динамо" в Лиге Европы может покинуть команду – СМИ

Голкипер "Брюгге" Симон Миньоле может покинуть команду в зимнее трансферное окно и перейти в английскую Премьер-лигу.

Как сообщает издание voetbal24.be, к бельгийцу проявляют интерес несколько клубов из АПЛ после того, как ему удалось вернуть былую форму в составе "Брюгге". Руководство команды напугано возможной потерей своего "номера один" в зимнее межсезонье и попытается удержать его в клубе.

Ранее Миньоле выступал в чемпионате Англии на протяжении девяти лет, защищая цвета "Сандерленда" и "Ливерпуля". Он потерял место в основном составе команды Юргена Клоппа и был вынужден вернуться на родину в августе 2019 года. За "Брюгге" Симон сыграл 67 матчей во всех турнирах, пропустил 58 голов и в 30 поединках отстоял "на ноль".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" будут противостоять бельгийцы. Первая встреча между клубами состоится 18 февраля в Киеве, а ответная – 25 февраля в Брюгге.

Соперники нашей команды уже успели усилиться нападающим из немецкой Бундеслиги, которого неоднократно вызывали в сборную Нидерландов.