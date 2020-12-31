Лідер суперника "Динамо" в Лізі Європи може залишити команду – ЗМІ

Голкіпер "Брюгге" Сімон Міньйоле може залишити команду в зимове трансферне вікно та перейти в англійську Прем'єр-лігу.

Як повідомляє видання voetbal24.be, до бельгійця проявляють інтерес кілька клубів із АПЛ після того, як йому вдалося повернути колишню форму в складі "Брюгге". Керівництво команди налякане можливою втратою свого "номера один" у зимове міжсезоння і спробує втримати його в клубі.

Раніше Міньйоле виступав у чемпіонаті Англії протягом дев'яти років, захищаючи кольори "Сандерленда" та "Ліверпуля". Він втратив місце в основному складі команди Юргена Клоппа і був змушений повернутися на батьківщину в серпні 2019 року. За "Брюгге" Сімон зіграв 67 матчів у всіх турнірах, пропустив 58 голів і в 30 поєдинках відстояв "на нуль".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 1/16 фіналу Ліги Європи "Динамо" будуть протистояти бельгійці. Перша зустріч між клубами відбудеться 18 лютого в Києві, а матч-відповідь – 25 лютого в Брюгге.

Суперники нашої команди вже встигли підсилитися нападником із німецької Бундесліги, якого неодноразово викликали в збірну Нідерландів.