Лидер сборной Украины по футболу отправил в кровавый нокдаун соперника в Лиге Европы. Видео

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик в 7-м туре группового этапа Лиги Европы разбил в кровь лицо защитника АЗ Ваутеру Гусу. Инцидент случился на 19-й минуте матча.

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С самого начала лидер сборной Украины и нидерландец вели отчаянную борьбу на поле. Гус хватал Довбика за футболку, а украаинский футболист вовсю работал локтями.

В одном из игровых моментов именно локтем Артем попал по лицу оппонента, отправив того в нокдаун.

20-летний игрок молодежной сборной Нидерланды требовал от главного арбитра Ирфана Пельто красную карточку для украинца, но босниец ограничился лишь "горчичником". В перерыве Довбика сменил Матиас Соуле.

В этом сезоне Артем сыграл 26 матчей за "Рому", забив 11 голов и сделав 2 результативные передачи.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 января, итальянские комментаторы "сошли с ума" после гола Довбика. Артем отличился забитым мячом в поединке 21-го тура чемпионата Италии итальянской Серии А против "Дженоа". Видео того, как реагируют на этот удар украинца журналисты Федерико Нисии и Даниэле Чеккетти стало вирусным в сети.

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