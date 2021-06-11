Лидер "Динамо" Цыганков рассказал, как отказал "Шахтеру" и выбрал киевлян

Лидер "Динамо" Виктор Цыганков рассказал, что мог попасть в академию "Шахтера", но сделал выбор в пользу своего нынешнего клуба. Полузащитник киевлян является воспитанником винницкой "Нивы".

В интервью на официальном YouTube-канале "Динамо" появилось интервью, в котором футболист объяснил, что на его решение повлияло несколько факторов. В частности, это коллектив и атмосфера в столичной команде, а также близость родного города.

"Когда я приехал в Донецк и побыл два-три дня на базе "Шахтера", мне не понравилось. Мне не понравился коллектив, потому что там все ходили как звезды, а им было по 12-13 лет. И сам город мне не понравился. Не знаю. Душа не лежала у меня к этому клубу. Приехал в Киев, и тут все было по-другому. И отношение ко мне было совсем другое, и атмосфера, и то, как проводились игры и тренировки. Тем более, Киев намного ближе к Виннице – к дому", – рассказал Цыганков.

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Отметим, что Виктор перешел в академию "Динамо" в 2011 году, а его дебют за взрослую команду состоялся в 2016-м. С тех пор он провел 188 матчей за клуб, в которых забил 74 гола и отдал 54 результативные передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Цыганков получил повреждение, которое помешало ему сыграть в последних товарищеских поединках сборной Украины перед Евро-2020. Журналист Игорь Цыганык поделился подробностями его травмы.