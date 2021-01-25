Лидер "Динамо" рассказал о страхе на поле

Один из лидеров киевского "Динамо" Николай Шапаренко испытывает боязнь при выполнении некоторых ударов во время матчей.

В этом сам футболист признался в интервью официальному сайту клуба, комментируя свое возвращение на поле после травмы связок колена. Кроме того, по его словам, он также получил некоторые рекомендации от врачей.

"Я только два дня занимаюсь в общей группе, а входить в игровой тонус всегда трудно. Но нужно работать. На втором сборе будет больше матчей – буду втягиваться уже через них. Занимался в зале, проводил по три тренировки в день. Когда ты травмирован, нужно еще больше заниматься, чтобы быть готовым к объему работы, которую выполняют ребята в общей группе. Еще есть небольшая боязнь нанести удар с подъема. Кроме того, врачи пока не советуют идти в стык", – сказал Шапаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло выразил мнение, что тренер "Динамо" Мирча Луческу находится на грани срыва.