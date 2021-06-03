Лидер "Динамо", который пропустит Евро-2020, рассказал о травме

Лидер киевского "Динамо" Виталий Буяльский, которые не сыграет за сборную Украины на Евро-2020, вынужден будет в ближайшие три недели избегать физических нагрузок. Футболист продолжает восстанавливаться после травмы, которую получил в финале Кубка страны.

Об этом сам Виталий рассказал в интервью пресс-службе столичного клуба. По его словам, на клубной базе он сейчас проходит лечебные процедуры.

"Практически все мое время занимает восстановление после травмы – трещины плюсневой кости ступни. Ездил на пару дней домой в Калиновку, а теперь лечусь. Некоторые процедуры делаю дома, а некоторые – на клубной базе, например, магнит. Нога еще болит, противопоказаны любые нагрузки. На протяжении еще как минимум трех недель нужен полный покой. Обидно, что не смогу сыграть за сборную на чемпионате Европы, но что поделать, ничего изменить уже нельзя", – рассказал Буяльский.

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Ранее стало известно, что что полузащитник продлил контракт с клубом.

Отметим, что "Динамо" начнет подготовку к новому сезону 15 июня, причем две недели футболисты будут тренироваться в Киеве. 28 июня команда отправиться на сборы в Швейцарию, где команда планирует провести восемь спаррингов. Среди возможных соперников – "Лион" и "Ницца".

Кроме того, клуб объявил о том, что игроки, которые принимают участие в Евро-2020, получат две недели отдыха.

Как сообщал OBOZREVATEL, испанский нападающий киевского "Динамо" Фран Соль выразил желание продолжить карьеру в испанском "Тенерифе", где он выступал последние полгода на правах аренды.