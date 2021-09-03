Леоненко высказался о шансах Украины в отборе на ЧМ-2022 перед матчем с Францией

Бывший игрок "Динамо" Виктор Леоненко признался, что не верит в выход нашей национальной команды на Мундиаль. Он отметил, что впереди подопечных Александра Петракова ждут непростые игры, упомянув финнов.

Эксперт, который работает в "Великом футболе", заявил, что у футболистов сборной Украины есть шанс стать героями в случае победы в домашнем матче отбора на ЧМ-2022 над Францией. Поединок против действующих чемпионов мира состоится в субботу, 4 сентября, в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 21:45.

"Матч с Францией? Самое главное, чтобы показывали игру. Будем верить. Мы все шансы потеряли практически. Есть какие-то шансы, но я не верю. Ведь после французов еще надо играть. С Финляндией не будет легко. Ребята, нос не опускаем! С французами есть шанс стать героями", – цитирует слова Леоненко сайт телеканалов "Футбол 1/2/3".

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Напомним, что после четырех туров в активе сборной Украины четыре очка. Французы лидируют в нашей отборочной группе с восемью пунктами и удерживают единственное место, которое дает прямую путевку на ЧМ-2022.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем матче наша национальная команда неожиданно не сумела обыграть Казахстан, пропустив гол на шестой добавленной ко второму тайму минуте.

Букмекеры оценили шансы подопечных Петракова на выход на Мундиаль после этой неудачи.