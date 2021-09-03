Леоненко высказался о шансах Украины в отборе на ЧМ-2022 перед матчем с Францией

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Леоненко высказался о шансах сборной Украины перед Францией

Бывший игрок "Динамо" Виктор Леоненко признался, что не верит в выход нашей национальной команды на Мундиаль. Он отметил, что впереди подопечных Александра Петракова ждут непростые игры, упомянув финнов.

Эксперт, который работает в "Великом футболе", заявил, что у футболистов сборной Украины есть шанс стать героями в случае победы в домашнем матче отбора на ЧМ-2022 над Францией. Поединок против действующих чемпионов мира состоится в субботу, 4 сентября, в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 21:45.

"Матч с Францией? Самое главное, чтобы показывали игру. Будем верить. Мы все шансы потеряли практически. Есть какие-то шансы, но я не верю. Ведь после французов еще надо играть. С Финляндией не будет легко. Ребята, нос не опускаем! С французами есть шанс стать героями", – цитирует слова Леоненко сайт телеканалов "Футбол 1/2/3".

Видео дня

Напомним, что после четырех туров в активе сборной Украины четыре очка. Французы лидируют в нашей отборочной группе с восемью пунктами и удерживают единственное место, которое дает прямую путевку на ЧМ-2022.

Таблица группы D

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем матче наша национальная команда неожиданно не сумела обыграть Казахстан, пропустив гол на шестой добавленной ко второму тайму минуте.

Роман Яремчук в матче с Казахстаном.

Букмекеры оценили шансы подопечных Петракова на выход на Мундиаль после этой неудачи.

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