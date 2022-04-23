Леоненко пригрозил "друзьями в ВСУ" Козловскому, назвавшему его "ган*оном"

Леганда киевского "Динамо" Виктор Леоненко резко отреагировал на слова президента "Руха" Григория Козловского. Козловский назвал Леоненко гандоном из-за его слов, что тот не осуждает русских спортсменов, которые не высказались против войны в Украине.

Перед интервью автору Youtube-каналу Do Beast Миколе Василькову, Виктор демонстративно поинтересовался, "как зовут этого, который на меня напи*дел". После этого Леоненко пригрозил Козловскому, чтобы тот больше так не делал, иначе у него будут проблемы.

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"Гриша? Гриша, ну давай, я тебя приглашаю. Давай, поехали в Ирпень сыграем, вот реально. За мою команду сыграет, если ты смелый. Надо людей радовать. Я на вас не обижен, но лучше так не делай. Если я обижусь, то я сделаю так, что ты в Киев не приедешь. Вот реально. Я ж не хвастаюсь. что у меня много друзей", – сказал Леоненко.

Виктор посоветовал своему оппоненту впредь следить за словами.

"Смотрите, там аккуратнее, потому что у меня очень много друзей военных. Я просто об этом не говорю. Микола там свидетель – сколько там людей играло на Оболони: ВСУ, СБУ. Там больше было охраны, чем футболистов", – добавил легенда "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, Леоненко не верит в истинную причину своего увольнения с каналов "Футбол 1/2/3". По мнению эксперта, он попал под сокращение, и дело вовсе не в интервью, в котором он высказался против санкций в отношении российских спортсменов.