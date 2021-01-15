Легендарный Ибрагимович о том, как переболел COVID-19: разговаривал со стенами

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
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Златан Ибрагимович

Легендарный нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович рассказал, что некомфортно себя чувствовал во время того, как болел коронавирусом.

По словам шведского футболиста, болезнь хоть и протекала достаточно легко, но вирус оказал влияние на его физическое состояние. Пытаясь поддерживать форму дома на изоляции, 39-летний форвард испытывал постоянную усталость, а также головные боли.

"Не знал, чего ожидать. Я застрял в комнате и разговаривал со стенами. Ждал симптомов, и они появились. Сначала головная боль, потом боль в спине, однако температуры никогда не было. Через 16 дней мне сказали, что у меня отрицательный тест. Я пытался тренироваться дома, но сразу чувствовал усталость", – цитирует Златана Football Italia.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук заявил, что впервые в жизни настолько тяжело входил в тренировочный процесс, когда переболел коронавирусом.

ФК МиланЗлатан Ибрагимович