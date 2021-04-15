Легендарного Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года

Легендарного шведского нападающего Златана Ибрагимовича, который сейчас выступает за "Милан", могут наказать за владение 10% акций букмекерской конторы Bethard.

Как сообщает издание Football Italia, его могут оштрафовать на сумму в 100 миллионов евро или отстранить от любой деятельности, связанной с футболом, на трехлетний период.

Правила УЕФА и ФИФА запрещают игрокам инвестировать деньги в компании, которые занимаются букмекерской деятельностью. Они касаются всех соревнований, в которых участвует Ибрагимович как в составе своей национальной сборной, так и на клубном уровне.

"Мы еще не обсуждали эту ситуацию со Златаном. Я не думаю о возможных санкциях, но хотел бы получить объяснение от ФИФА, поскольку в правилах организации существует определенная двузначность", – заявил генеральный секретарь Федерации футбола Швеции Хакан Сьостранд.

Отметим, что 39-летний Ибрагимович в нынешнем сезоне итальянской Серии А принял участие в 17 поединках, забил 15 голов и отдал 2 результативных передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее шведский нападающий превзошел достижение легендарного украинца Андрея Шевченко в "Милане".