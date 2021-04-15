Легендарного Ібрагімовича можуть відсторонити від футболу на три роки

Михайло Морозов Футбол 15:29, 15.04.2021 Оновлено: 15:35, 15.04.2021

Легендарного шведського нападника Златана Ібрагімовича, який зараз виступає за "Мілан", можуть покарати за володіння 10% акцій букмекерської контори Bethard.

Як повідомляє видання Football Italia, його можуть оштрафувати на суму в 100 мільйонів євро або відсторонити його від будь-якої діяльності, пов'язаної з футболом, на трирічний період.

Правила УЄФА і ФІФА забороняють гравцям інвестувати гроші в компанії, які займаються букмекерською діяльністю. Вони стосуються всіх змагань, в яких бере участь Ібрагімович як у складі своєї національної збірної, так і на клубному рівні.

"Ми ще не обговорювали цю ситуацію зі Златаном. Я не думаю про можливі санкції, але хотів би отримати пояснення від ФІФА, оскільки в правилах організації існує певна двозначність", – заявив генеральний секретар Федерації футболу Швеції Хакан Сьостранд.

Відзначимо, що 39-річний Ібрагімович у нинішньому сезоні італійської Серії А взяв участь у 17 поєдинках, забив 15 голів і віддав 2 результативні передачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше шведський нападник перевершив досягнення легендарного українця Андрія Шевченка в "Мілані".

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