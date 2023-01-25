Легенда ''Спартака'' пожаловался на единство Запада в поддержке Украины, из-за которой РФ ''в футбол не пустят''

Бывший футболист московского "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев пожаловался на единство западных стран в поддержке Украины в войне с Россией. Он отметил, что страна-агрессор на сегодняшний день находится практически в полной изоляции, а значит, команды из РФ в ближайшее время не вернутся в международные турниры.

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Об этом Ловчев заявил в эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Бронзовый призер Олимпийских игр 1972 года назвал санкции в отношении российского террористического государства политикой и признал, что у РФ нет шансов на сегодня вернуться в мировое футбольное сообщество.

"Лозунг "спорт – вне политики" ушел давно. Совсем недавно поляки отказались от матчей с россиянами, и нас выкинули из УЕФА, а теперь они говорят, чтобы мы договаривались с кем‑то. УЕФА ничем не управляет. Мы долго еще не будем играть ни в европейских кубках, ни как сборная. Политики решают, что и как делать. Когда Европа и США объедены, а мы практически одни, ничего выловить нельзя. В футбол нас не пустят в ближайшее время", – сказал спартаковец.

Отметим, что накануне СМИ выяснили, что Европейский футбольный союз (УЕФА) не станет возвращать Россию в свои турниры, а также лишит Казань права на проведение Суперкубка УЕФА-2023.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский комментатор Георгий Черданцев превратился в посмешище в сети после того, как призвал допустить национальную сборную РФ к ЧМ-2026 "в виде исключения".

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