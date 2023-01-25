Заявиться, как Оссия: комментатор из РФ предложил ''в виде исключения'' допустить Россию к ЧМ-2026 по футболу

Известный российский комментатор Георгий Черданцев высказал абсурдную идею о том, что сборной России по футболу стоило бы заявиться а азиатский отбор к ЧМ-2026, но при этом оставаться в Европейском футбольном союзе (УЕФА). За это журналиста прозвали в сети мастером сидения на двух стульях, а также высмеяли его прогнозы, которые очень часто сбываются с точностью до наоборот.

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"Мне кажется, сейчас единственное, что можно пытаться сделать, – это пробовать, пользуясь нашими хорошими отношениями с Инфантино, дать возможность сборной России в виде исключения и беспрецедентной ситуации сыграть в отборе к ЧМ-2026 в Азиатской конфедерации, оставаясь при этом в УЕФА. Наверное, юридические коллизии как-то можно будет решить", – заявил Черданцев в своем Telegram-канале.

Читатели портала Sports.ru предложили командам из РФ пойти еще дальше – "в виде исключения" начинать выступления в Лиге чемпионов со стадии плей-офф, а отбор на ЧМ пройти через слабейшую зону Океанию.

"Это звиздец, как умно. А чо не через Океанию? А еще, чтобы поляков и прибалтов не нервировать в Лиге Чемпионов, сразу начинать весной на стадии плей-офф, ни поляков, ни прибалтов там уж точно не будет", "Черданцев: можно в прямом эфире федерального канала орать, как психически больной, и при этом сохранять должность комментатора", "Сразу видно: Чердак – опытный мастер сидеть на двух стульях... Хотя, может и просто обкурился", "Можно заявиться, как новая страна – Оссия. Никто не поймет", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне СМИ стало известно, что УЕФА не собирается возвращать Россию в свои турниры, а также лишит Казань права на проведения Суперкубка УЕФА-2023.

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