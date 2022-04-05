Легенда футбола высказался за возвращение России в международные турниры

В ближайшее время российские футбольные команды получат возможность выступать в международных турнирах. Кроме того, дисквалификации будут сняты со всех спортсменов страны-агрессора.

Надежду на это выразил легендарный итальянский тренер Фабио Капелло. "Думаю, Россию вернут в турниры под эгидой УЕФА и ФИФА. Я надеюсь, что в ближайшем будущем по всем видам спорта российские спортсмены смогут снова принимать участие в турнирах", – цитирует бывшего наставника "Милана", "Ромы", "Реала", сборных Англии и России российский портал bookmaker-ratings.ru.

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Интересно, что ранее российский пропагандистский телеканал "Матч ТВ" заявлял, что Капелло отказался от общения с журналистами из РФ. В частности, итальянец не стал комментировать для вещателя результаты жеребьевки чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Отметим, что сборные России и клубные команды были исключены из соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за военного вторжения РФ в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый российский футболист Владислав Радимов заявил о "предвзятом отношении" к спортсменам из РФ из-за война в Украине, а также возвращении атлетов на международную арену.

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