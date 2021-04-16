Легенда "Динамо" назвал преимущество команды над "Шахтером", упомянув "волка" Луческу

Главным преимуществом киевского "Динамо" над донецким "Шахтером" является превосходство Мирчи Луческу над Луишем Каштру в опыте.

Такое мнение накануне игры команд в 22-м туре УПЛ выразил легендарный футболист "бело-синих" Йожеф Сабо. Он отметил, что румынский тренер столичного коллектива понимает, что его главной задачей станет не проиграть.

"Каштру – немолодой тренер, но в то же время он такие серьезные команды не брал. Какой-то, конечно, опыт есть, но такого опыта, как у Луческу, нет. Это старый волк, который прошел все, работая в Италии, в Турции, у себя на родине в Румынии и у нас в Украине. Это опытнейший человек и он понимает, что нужно не проиграть. Для него ничья – это очень хорошо. И он будет стараться добиться этого. Если ему повезет, то он выиграет – и тогда гандикап будет 10 очков", – цитирует Сабо пресс-служба каналов "Футбол 1/2/3".

Напомним, встреча "Динамо" и "Шахтера" состоится в субботу, 17 апреля. Начало – в 19:30.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" накануне поединка против "Динамо" досрочно разорвал контракт с бразильцем Тайсоном.