Легенда 'Динамо', который вступил в Гвардию наступления, показал первые фото с фронта

Легендарный футболист киевского "Динамо" Владислав Ващук, который в середине мая стал солдатом Национальной гвардии Украины, выложил фотографии со своего первого боевого задания. Четвертьфиналист чемпионата мира 2006 года, полуфиналист Лиги чемпионов находится сейчас в Харьковской области.

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На снимках 48-летний Ващук в полной экипировке позирует на фоне стеллы с разрушенной надписью "Купянский район", а также в боевом авто.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ващук в начале полномасштабного вторжения лично столкнулся с оккупантами, просидев в подвале своего дома в Гостомеле, после чего вступил в бригаду наступления "Буревий", от чего некоторые его родные были в шоке.

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