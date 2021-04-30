Легенда "Барселоны" оценил работу Луческу в "Динамо"

Легендарный бразилец Ривалдо не удивился тому, что Мирча Луческу прервал гегемонию донецкого "Шахтера" в украинской Премьер-лиге.

Об этом сам экс-игрок "Барселоны" и "Милана" заявил в интервью Betfair, пишет eurosport.ro. По его словам, Луческу продолжит выигрывать трофеи с "Динамо" и изменит отношение ультрас "бело-синих" к себе.

"Он воспользовался своими качествами и опытом в украинском футболе. Ему удалось сломить доминирование "Шахтера" и доказать, что он по-прежнему отличный менеджер, способный добиться успеха в других клубах. Это нормально видеть враждебность со стороны болельщиков из-за титулов, выигранных с клубом-соперником. Болельщикам "Динамо" потребуется время, чтобы смириться с тем, что он теперь тренер команды, но я уверен, что он продолжит побеждать. Титулы для команды заставят поклонников простить его раньше", – сказал Ривалдо.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ назвали сумму, которую Мирча Луческу получил за чемпионство "Динамо" и выход команды в Лигу чемпионов.