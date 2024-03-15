Битва фаворитов, вызов для Зинченко и куча реваншей: все факты о четвертьфиналах Лиги Чемпионов

В швейцарском Ньоне 15 марта завершилась жеребьевка четвертьфинала ЛЧ. Один из сильнейших по подбору команд и индивидуальных исполнителей, он обещает нам 8 матчей бешеной интриги и возможные сенсации. Обо всех раскладах и фактах дуэлей - читайте в материале OBOZ.UA.

Вызов для Артеты и Зинченко

Форма Арсенала. Успех Артеты подарил Арсеналу первый за 14 лет четвертьфинал ЛЧ. Представьте себе: канониры являются лидером по количеству матчей в плей-офф среди европейских команд, которые никогда не брали трофей. Единственный раз они выходили в финал, но в 2006-м выиграла "Барселона".

Матч против Порту показал, что Артете следует больше делать ставку на креатив Эдегора и его чувство к внезапному обострению. Тем более, капитан канониров обладает прекрасным дальним ударом, что будет очень важным против прочной защиты. Да и Зинченко уже восстановился и нуждается в большей практике. Матчи сборной и несколько туров английской лиги - важное время, чтобы украинец снова стал основным у лондонцев.

Форма "Баварии". С 2003-го года мюнхенцы стабильные участники весенней части и недавно брали очередной титул. Впрочем, сейчас немецкий гранд выглядит как никогда уязвимым, неуверенная игра с "Лацио" и слабые выступления в Бундеслиге тому доказательством. Вечный Мюллер уже не может отработать за всех, а рядом (как не хотелось бы этого избавиться всем фанатам немцев) ходит проклятие Кейна.

Кстати, в еврокубках именно англичанин держит класс. У него есть результативное действие почти каждой игры и именно он дожил орлов на собственном поле, обеспечив выход в 1/4. Конечно, не менее важны для красных Сане, Киммих, Горецка или Мусиала. Но именно Кейн и его чутье на точное завершение моментов будут иметь решающее значение.

Прогноз на пару. Ох и подбросил жребий соперника "Арсенала". Лондонцам традиционно сложно против немецких грандов, а против мюнхенцев из 12-ти матчей они выиграли всего три, на ничью и рассчитывать. За последние 3 матча был только счет 5:1, догадайтесь, в чью пользу. Хотя сейчас сейчас это уже не самая лучшая "Бавария" - почему бы не воспользоваться ее нестабильным состоянием? Первая игра будет дома, где обязательно нужно выжать максимум от домашних трибун. И какая же это знакомая атмосфера для Кейна...

"Сити" против "Реала": смотрим финал уже сейчас

Форма "МанСити". История чемпиона Англии в Лиге Чемпионов очень разнообразна. Со старта постоянного участия в плей-офф, синий "Манчестер" то застрянет в отборе, то тестирует финал. В этом розыгрыше англичане создали фирменный стиль: забивают исключительно по три гола любому сопернику. Поэтому второй подряд требл пока не выглядит невыполнимым, хотя и оппонентов этому тезису тоже достаточно.

Холанд стал больше выкладываться в важных матчах, де Брюйне каждым ассистом попадает в хайлайты, а тактические схемы Пепа теперь действительно загадка. Но весь этот букет перекрывает потеря основного голкипера. Травма Эдерсона оказалась не столь тяжелой, однако целый месяц его на поле не будет. Это не только АПЛ и кубки, но и период четвертьфинальных игр ЛЧ.

Форма "Реала". Анчелотти и его банда утверждают свое имя во всех турнирах. Внезапные включения Винни, Крооса и Беллингема становятся проблемой для соперников и резко меняют положение на поле. Хотя за два матча против "Лейпцига" можно вспомнить только роскошный гол Диаса. Нам же приятно, что к этому выходу в 1/4 напрямую причастен Лунин – украинский вратарь на себе вытащил оба поединка.

Рассказывать об одной из лучших команд Европы можно много. Но достаточно и того, что в этот розыгрыш "Реал" может положить в копилку шестой за 10 лет трофей ЛЧ. Невероятное достижение, которое только сливочные способны повторять и превосходить из десятилетия в десятилетие. В пользу "Реала" говорит и статистика: им достаточно выиграть домашнюю игру, чтобы пройти дальше. Так, было в 37 из 39 матчей.

Прогноз на пару… а можно ли что-нибудь спрогнозировать в битве двух гениев современного футбола? Нас ждет два невероятных матча сильнейших команд континента, где будет решать и командная игра, и индивидуальные качества. Символично, что именно "Сити" разгромил испанцев в прошлом полуфинале. Теперь главные претенденты на кубок встретятся на более ранней стадии. Есть два варианта: реванш или новый разгром. Кажется, другого выхода не видят в обоих клубах.

Ремонтада или тест-драйв будущего соперника Мбаппе?

Форма "Барселоны". Счастье фанатов блау-гранас - впервые за 3 года им удалось преодолеть групповой этап. Удивительно выглядит ситуация, которая развивается вокруг каталонцев после заявления Хави об отставке: команда не только улучшила свое положение в Ла Лиге, но и размазала "Наполи" на стадии плей-офф.

Головная боль для все еще тренера – огромный лазарет из громких имен. "Барселоне" вроде бы удалось приспособиться к отсутствию Алонсо, Гави, де Йонга, Торреса и Педри, однако на дистанции это может сыграть с ними злую шутку. Впереди испытания "Атлетико", поединки против "Жироны" и "Сосьедада". Как растянуть имеющийся ресурс еще и на матчи ЛЧ, до которых несколько недель – еще тот вопрос к тренерскому штабу.

Форма "ПСЖ". В очередной раз единственному представителю Франции в весенней части Лиги Чемпионов, "ПСЖ" удалось еще раз сломать проклятие стадии 1/8. На классе проехав "Сосьедад", Мбаппе и компания отправляются к третьему за последние пять лет четвертьфиналу. Получаем такой расклад: сильные стороны парижан сыграют, если они не провалятся морально (как уже было в прошлом сезоне); иначе им не прочат полуфиналы. Как это работает сейчас?

Энрике приложился к созданию игрового рисунка всеми своими знаниями. Разнообразное использование Заира-Эмери и Дембеле, быстрые подключения к атакам Эрнандеса и Угарте, более глубокие роли Мбаппе – этот стиль позволил не заметить грозных испанцев. Особое внимание будет к нападающему: надо приложить все усилия, чтобы наконец подарить "ПСЖ" первый Кубок Лиги Чемпионов.

Прогноз на пару. В нашей памяти еще свежи два безумных матча плей-офф трехлетней давности. Поражение 0:4 на выезде было нивелировано разгромом 6:1 на Камп Ноу. Для парижан это было таким шоком, что слово Remontada даже внесли во французский словарь. На эту дуэль следует обратить внимание со стороны статистики: каталонцы играли против ПСЖ 12 раз, по 4 победы на команду и 4 ничьи. Сможет ли "Барселона" с детсадом Чави изменить цифры в свою пользу? Или Мбаппе отыграет пробник Эль-Классико?

Андердоги идут на полуфинал

Форма "Боруссии". Дортмундцы - не столь частый гость четвертьфиналов. Они знакомы с этой стадией, даже выбороли финал 13-го года - но проиграли "Баварии". Это высшее достижение желто-черных с начала века; за 13 попыток дальше 1/4 "Боруссия" больше так и не пробивалась.

Кто может помочь в этом году? 80 тысяч болельщиков. На своем поле в этом году в ЛЧ "Дортмунд" не проиграл ни одной встречи, даже "ПСЖ" и "Милану". Ну а еще Брандт: один из самых стабильных игроков и Бундеслиги, и своей команды. 27-летний полузащитник помогает строить атаки и самостоятельно их завершает, а против "ПСВ" именно его ассист помог немцам начать путь к триумфу. Строить все на контратаках – не игровая модель на этот сезон. 4-3-3 и активная роль вингеров станут более важными.

Форма "Атлетико". С одной стороны, матрасники остановили победное движение "Интера" и выбросили прошлогоднего финалиста из ЛЧ на самом старте плей-офф. С другой, прагматический футбол "Атлетико" обнажил проблему их защиты, ведь симеоновская тотальная перестройка открыла возможность соперникам использовать сложности взаимодействия в последней линии.

В то же время мадридцы имеют собственных движителей в других зонах. Гризманн вернулся к лучшей форме и даже недавняя травма не повлияла на качество игры; его гол итальянцам позволил изменить ход игры. Засуха результативных действий – личный тактический ход, ведь француза все так же надо опекать вдвоем. Рядом Облак, который вывозит на себе большинство провалов Атлети и обеспечил им победу в серии пенальти.

Прогноз на пару. За столько лет в ЛЧ, "Атлетико" и "Боруссия" ни разу не пересекались в весенней части! Более того, у них было всего 4 встречи: по две победы на этапе групп для каждого. Последние были в 2017 году, тогда каждая из команд взяла по выигрышу. Исторически, немецкие клубы неудобный соперник для матрасников, а желто-черные не такие фартовые против испанских представителей. Можно сказать, что в какой-то мере это сражение серых кардиналов, которое подарит неудобного соперника для "ПСЖ" или "Барселоны" в полуфинале.

Матчи четвертьфинала пройдут 9/10 и 16/17 апреля. 8 команд будут бороться за финал, который в третий раз будет принимать Уэмбли.

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