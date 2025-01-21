Кураж уровня Ярмоленко. Что 'Динамо' показало в предпоследнем матче Лиги Европы против 'Галатасарая'

"Динамо" зацепилось за первую ничью в Лиге Европы - на поле "Галатасарая" удалось дважды камбэкнуть и завершить игру 3:3. Больше проблем после этого матча будет у соперников, мы же просто наслаждались зрелищем, где были самые лучшие эмоции за 7 туров. OBOZ.UA рассказывает главные детали куражной встречи ЛЕ.

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Стартовые составы

"Галатасарай": Муслера, Каан Айхан, Санчес, Абдюлкерим, Якобс, Беркан Кутлу, Торрейра, Юнус Акгюн, Мертенс, Барыш Йилмаз, Осимхен

"Динамо": Нещерет, Овчаренко, Михавко, Беловар, Тимчик, Шапаренко, Михайленко, Буяльский, Кабаев, Волошин, Ванат

Первый тайм. Гол есть, игры нет

Турки с первого же касания захватили инициативу и поселились на нашей половине. Ожидаемо, что с таким давлением гол пришел очень быстро: уже на 5-й минуте шквал угловых завершился удачно. Соперники скопились, но на подаче разбежались и Санчеса просто забыли – он легко переправил мяч в ворота после ассиста Мертенса.

Поздно. Это слово идеально характеризует атакующую игру "Динамо" в первом тайме. Шапаренко, Буяльский, Ванат имели по меньшей мере 3 момента с открытым пространством, но все равно пас шел куда-то дальше. И это классно, если бы не передача туда, где всё закрыто. Возвращение мяча назад – поздно, там уже присутствуют Мертенс с Террейрой. Немного передержать мяч – тоже поздно, проигрываем прессинг. Подопечных Шовковского изящно накрывали ещё возле нашей штрафной. А если какой-то пас динамовцев проходил между линиями, то там был второй темп сопротивления хозяев.

Так же поздно среагировали мы и в защите, когда Бардакчи положил конфетку. Киевляне отбивались минут 20 и сели слишком низко. На подборе центровика совсем никто не закрыл, ведь автобус запарковался в штрафной. Досадный рикошет, впрочем, это никак не снимает ответственности с Михайленко и Буяльского, которых не было на подстраховке.

В чем динамовцам не было равных – охота на светловолосых футболистов. Осимхен и Йилмаз несколько раз получили по ногам так, что чуть не покинули поле на травме. Но звездный нападающий "Галатасарая" даже так искал момент. Беловар в одном из таких эпизодов успел упасть перед ним на линии удара, когда до ворот оставалось метров семь. Мяч, хоть и покатился в цель, был слишком медленным; там с линии его забрал Михайленко. Была вероятность, что наш центрбек задел мяч локтем, но рефери решил простить динамовцев.

Больше всего атаке помогал Буяльский. Сначала со штрафного он хотел самостоятельно перехитрить защитников прямым ударом с острого угла – давняя фишка бело-синих в этой Лиге Европы. Но на стойке была подстраховка. А вот когда полузащитник играл на тоненького, он отвлек внимание соперников. Виталию удалось спасти мяч от выхода за пределы поля на считанные миллиметры. Это было так неожиданно на 45-й минуте, что защитники остановились и не перехватили передачу вперед. А надо было, потому что там качественно включился Ванат. В одно касание он разобрался с вратарем Муслерой и переправил мяч в ворота. Украинский клуб ворвался в борьбу за ничью тогда, когда оба тренера уже забирали команды в раздевалки.

Второй тайм. СуперАндрей возвращается в еврокубки

"Галатасарай" после перерыва перестроился: их точно не устраивало, что киевляне сократили отставание. Схема стала 5-4-1 с Осимхеном на острие. Торрейра, Бардакчи, Мертенс забрасывали на форварда из любой удобной позиции, а тот уже бежал на ворота. Второго темпа не было – либо гол, либо сейв, либо начинаем сначала.

Игра шла интересно, даже с инициативой от "Динамо", пока не случился момент пенальти. Йилмаз в борьбе с Тимчиком падал, но волейбольно рукой вернул мяч во вратарскую. Поначалу рефери выдал красную игроку хозяев, но решил посмотреть VAR. Решение странное, потому что фол там еще нужно поискать. Видеоповтор завершился тем, что арбитры договорились о нарушении правил со стороны нашего футболиста, словно тот завалил соперника на газон у штанги. Пенальти пошел пробивать Осимхен и мощно влупил прямо по центру.

Интересно, что проигрывая 3:1, "Динамо" прибавило. "Галатасарай" получил удобную разницу и начал играть от обороны, наши же свободнее чувствовали себя в центре поля и имели возможность строить свою атаку разными путями. За счет свежих Пихалёнка и Ярмоленко удалось найти такую нужную уверенность и именно Андрей почувствовал свое место на стандарте. Он насел на Якобса и занес ногу над защитником - мяч пролетел всех и нашел вингера. Очередной гол в этой Лиге Европы вернул интригу в матч.

Особого внимания во втором тайме заслуживает Нещерет. Вратарь в пятом для себя матче еврокубков тянул многочисленные удары. 5 сейвов, хотя влияния на игру и перехватов было гораздо больше. Руслан после перерыва умело руководил центральными защитниками, которые смогли идеально ограничить атакующую тройку турок. А потом снова активировался Ярмоленко: никто так и не понял, как пришел дубль голов с дублем ассистов Буяльского. Как и все голы "Динамо". После свистка "Галатасарай" застрял в проблемах: они все еще не проигрывают полгода подряд, но уже в четвертый раз теряют очки против аутсайдера этой стадии.

3:3 – первая ничья "Динамо" во времена новой Лиги Европы. Это был самый куражный матч на этом турнире. Удалось привезти себе же целую кучу голов, дважды отыграться, забить трижды, чуть не сломать звезду "Галатасарая". Приятно, что киевляне завоевали и первые очки в рейтинге УЕФА, хоть и в 7-м туре. Теперь в ЛЕ не осталось команд без очков.