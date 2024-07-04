'Куда им еще на Олимпиаду ехать': Леоненко жестко высказался о легендах сборной Украины

Бывший футболист киевского "Динамо" выразил уверенность в том, что капитаны киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" – Андрей Ярмоленко и Тарас Степаненко соответственно – должны завершить международную карьеру. По его словам, оба игрока в силу возраста уже не соответствуют уровню национальной сборной Украины.

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Об этом Леоненко заявил в интервью порталу zbirna.com, отвечая на вопрос, могли бы Ярмоленко и Степаненко поехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Экс-нападающий отметил, что подошло время, когда ветераны должны освободить место для молодых игроков.

"Думаю, Ярмоленко и Степаненко вообще должны место молодым увольнять даже в национальной команде, куда им еще на Олимпиаду ехать. Я точно уверен, что Бражко сильнее Степаненко. У Тараса преимущество только в опыте, но это качество сейчас не особо важно. Конечно, я буду болеть за сборную Украины на ОИ, но не надо считать, что мы сильнее всех. Перед Евро все говорили, что мы сильнее румын, а в итоге получили 0:3", – сказал Леоненко.

Накануне главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань объявил расширенную заявку на ОИ-2024, в которую вошел лишь один участник Евро-2024.

РАСПИСАНИЕ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ОЛИМПИАДЕ-2024

24 июля, 20:00. Украина – Ирак

27 июля, 18:00. Украина – Марокко

30 июля, 18:00. Украина – Аргентина

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер олимпийской сборной Аргентины по футболу Хавьер Маскерано определился, выступит ли Лионель Месси на Играх в Париже.

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