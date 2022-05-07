"Кровопролитие, геноцид и смерть". Ярмоленко записал обращение к мировому сообществу

Украинский полузащитник лондонского "Вест Хема" Андрей Ярмоленко обратился к мировому сообществу с призывом помочь организовать эвакуацию людей с "Азовстали" в Мариуполе. Футболист сборной Украины не смог сдержать эмоций, описывая катастрофическую ситуацию с теми, кто оказался заблокирован в бункерах под заводом.

Наших соотечественников безжалостно расстреливают российские оккупанты из корабельной и наземной артиллерии, из танков и с боевых самолетов.

"Тут находятся сотни гражданских (среди которых дети) и тысячи военных, среди которых 700 раненых. Все они обстреливаются россиянами. На заводе заканчивается еда, нет чистой воды и все меньше уцелевших бомбоубежищ. Каждый день умирают гражданские и военные", – сказал Андрей не видео в своем Instagram.

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Ярмоленко напомнил, что украинские воины готовы сдаться третьей стороне и находиться в этой стране до завершения войны.

"Просим международные организации и мировых политиков и дипломатов давить на Путина и содействовать организации зеленого коридора для всех на "Азовстали": гражданских, военных, раненых, убитых. Это остановит кровопролитие, геноцид и смерть", – подытожил Ярмоленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент киевского "Динамо" Игорь Суркис вспомнил о первых днях полномасштабного нападения России на нашу страну. По словам Игоря Михайловича пострадавшим оказался даже Андрей Ярмоленко, который выступает за "Вест Хэм" и в это время находился в Англии.

Накануне начала войны, Ярмоленко оправил на родину на консультацию к врачу свою жену с ребенком.