Криштиану Роналду установил уникальное достижение в истории футбола

Звездный нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отличился голом в матче 25-го тура итальянской Серии А против "Специи" (3:0) и установил рекорд результативности в мировом футболе.

Как сообщается на странице OptaPaolo в Twitter, португалец стал первым игроком в истории, которому удалось забить 20 и более мячей в топ-5 чемпионатах Европы в 12 сезонах подряд.

Роналду и другие футболисты туринского клуба не использовали несколько хороших моментов в первом тайме, но сумели отличиться трижды во второй половине. Криштиану поставил точку в поединке на 89-й минуте, реализовав выход один на один после стремительной контратаки.

В нынешнем сезоне он принял участие в 21 матче Серии А, забил 20 голов (2 с пенальти) и отдал 2 результативные передачи. Португалец является лучшим бомбардиром чемпионата и опережает ближайшего преследователя Ромелу Лукаку из "Интера" на два мяча.

"Ювентус" идет на третьем месте и продолжает погоню за двумя миланскими клубами ("Миланом" и "Интером"), которые занимают вторую и первую позиции, соответственно. Туринцы отстают от лидеров на 7 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Роналду стал лучшим бомбардиром в истории мирового футбола.