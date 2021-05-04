Криштиану Роналду решил покинуть "Ювентус" и вернуться в родной клуб – СМИ

Звездный нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду решил закончить карьеру в лиссабонском "Спортинге", воспитанником которого он является.

Как сообщает издание desporto.sapo.pt, португалец собирается вернуться на родину после того, как его контракт с туринским клубом закончится летом 2022 года. Журналист Клаудио Раймонди уверяет, что звездный футболист не собирается покидать "Ювентус" до окончания соглашения с командой.

"Криштиану не собирается уходить из "Ювентуса", он хочет отработать контракт, который заканчивается в 2022 году. Вариант с возвращением в мадридский "Реал" не рассматривается, "Манчестер Юнайтед" не сможет удовлетворить финансовые запросы Роналду. У Криштиану также нет желания покидать туринский клуб по личным причинам и из-за соглашений со спонсорами", – рассказал Раймонди.

Португалец дебютировал за первую команду "Спортинга" в сезоне 2002/03, а уже через год перешел в МЮ к сэру Алексу Фергюсону. После шести лет в Англии Роналду перебрался в "Реал", за который отыграл девять сезонов. Криштиану стал футболистом "Ювентуса" в 2018 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая модель Кэтрин Майорга, обвинившая португальца в изнасиловании, потребовала от него 65 млн евро компенсации.