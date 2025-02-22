Криштиану Роналду перед глазами Усика набросился на российского арбитра. Видео

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на решение российского арбитра Кирилла Левникова во время матча чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Эттифака". Его команда вела в счете, но ближе к концу встречи пропустила решающий гол, а в добавленное время осталась вдесятером.

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Ключевой эпизод случился в конце поединка. Джон Дуран из "Аль-Насра" шлепнул по голове соперника, и тот упал. Левников без раздумий показал красную карточку, что привело Роналду в бешенство.

Португальский футболист сначала подбежал к рефери, начал активно жестикулировать, затем со злости пнул мяч в сторону скамейки запасных. После этого он продолжил выражать недовольство у боковой линии, но судья не стал его наказывать.

Левников добавил 11 минут, а матч затянулся до 103-й, но даже это не помогло "Аль-Насру" отыграться в меньшинстве. Команда уступила и потеряла важные очки. В турнирной таблице столичный клуб занимает четвертое место.

Интересно, что за матчем на трибунах наблюдал украинский боксер Александр Усик, прибывший в Эр-Рияд на вечер бокса Бивол - Бетербиев 2.

Напомним, что Александр перед встречей против "Аль-Эттифака" в Эр-Рияде выбежал на поле стадиона "Короля Сауда" и сделал фирменный жест празднования гола от Роналду. В ответ трибуны восторженно загудели.

По ходу встречи украинский супертяж еще несколько раз попадал на большие экраны стадиона, спровоцировав овации трибун.

Как сообщал OBOZ.UA, вечер бокса в Эр-Рияде 22 февраля пройдет без Даниэля Дюбуа, который снялся с боя с Джозефом Паркером (35-3, 23 КО) из-за болезни. Несмотря на это Усик намерен добиваться от британца нового поединка.

Отметим, что Паркер теперь подерется с конголезцем Мартином Баколе (21-1, 16 КО), а победитель боя станет обязательным претендентом на бой с Александром. При этом Всемирная боксерская организация (WBO) намерена сделать исключение для украинского суперчемпиона по проведению защиты титулов.

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