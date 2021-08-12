Криштиану Роналду может перейти в ПСЖ к Месси и Неймару – СМИ

Звездный нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может заменить в ПСЖ форварда Килиана Мбаппе и составить атакующее трио с Неймаром и Лионелем Месси. Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи планирует произвести эту рокировку летом 2022 года.

Как сообщает издание AS, катарский бизнесмен не верит в то, что Мбаппе продлит свой контракт, который действует до лета 2022-го. Он не собирается продавать его сейчас и готов подождать еще сезон, а затем бесплатно отпустить француза в мадридский "Реал", с которым Килиана уже давно связывают всевозможные слухи.

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На его место президент ПСЖ хочет пригласить Роналду, соглашение которого с "Ювентусом" также истекает летом 2022 года. Португалец станет свободным агентом, если не продлит контракт с туринцами.

Агент Криштиану Жорже Мендеш знает о планах катарского бизнесмена, который готов предложить двухлетнее соглашение пятикратному обладателю "Золотого мяча".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее легендарный нападающий "Барселоны" Лионель Месси официально подписал контракт с ПСЖ. С 1 июля он находился в статусе свободного агента.