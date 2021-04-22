Криштиану Роналду испугался мяча и стал виновником гола в ворота "Ювентуса" в Италии. Видео

Звездный нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду испугался мяча, спрятавшись от него во время штрафного удара, что привело к голу "Пармы" в ворота его команды в матче 32-го тура итальянской Серии А, который закончился победой туринцев со счетом 3:1.

Португалец пришел помочь одноклубникам в "стенке", но оказался единственным, кто не выпрыгнул. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" закрыл лицо локтем и выставил вперед свою правую ногу, а игровой снаряд пролетел над его головой и оказался в сетке.

Несмотря на гол, пропущенный на 25-й минуте, "Ювентусу" удалось не только отыграться, но и одержать победу над одним из аутсайдеров Серии А. Все три гола записали на свой счет защитники: дублем отличился Алекс Сандро и еще один мяч забил Маттейс де Лигт.

Туринцы сохраняют математические на чемпионство. За шесть туров до конца чемпионата подопечных Андреа Пирло отделяет 11 очков от первого места. На столько же пунктов "Парма" отстает от 17-й позиции, которая дает возможность не вылететь из высшего дивизиона.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Ювентус" готов продать Роналду в летнее межсезонье. В СМИ назвали сумму возможного трансфера.