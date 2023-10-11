Криштиану Роналду грозит 99 ударов плетью после визита в Иран. Видео 'преступления'

Лидер арабского "Аль-Насра" Криштиану Роналду перед матчем 1-го тура Лиги чемпионов Азии в Иране с местным "Персеполисом" (0:2) встретился со своей болельщицей - иранской художницей Фатимой. Женщина является инвалидом, однако это не мешает ей следить за успехами своего кумира.

Во время общения с художницей, легенда сборной Португалии обнял ее и поцеловал, тем самым нарушив строгие законы, действующие в Иране. Эпизод случился еще 18 сентября, однако скандал разгорелся лишь спустя месяц, когда об этом написали иранские СМИ.

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Как сообщает index.hr, португалец должен быть наказан 99 ударами плетью, если он когда-нибудь вернется в Иран. Поступок Роналду может трактоваться как прелюбодеяние, совершенное лицом, не состоящим в браке.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре Криштиану попал в курьезную ситуацию во время матча чемпионата Саудовской Аравии по футболу. В игре против "Аль-Райеда" ветеран сборной Португалии отправил в нокдаун оператора.

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