Кот Роналду попал в аварию и улетел лечиться на частном самолете

Лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес решили отправить своего кота Пепе на лечение в Испанию на частном самолете, стоимость аренды которого, по данным Cadena Cope, составляет три тысячи евро за рейс.

Животное эксклюзивной породы сфинкс, которой в мире насчитывается всего 8 особей, было сбито автомобилем в Турине (нынешнее место жительства пары), сообщает Marca.

Чтобы позаботиться о своем домашнем любимце наилучшим образом, и чтобы коту была оказана самая квалифицирована ветеринарная помощь, Криштиану и Джорджина решили отправить его на частном самолете. На этом же воздушном судне Пепе после выздоровления вернется назад в Италию. По оценкам СМИ, стоимость животного составляет порядка 3000 евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Роналду добавил в свою невероятную коллекцию автомобилей ультра-редкий Bugatti Centodieci за 8 миллионов евро.