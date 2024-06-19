Кошмар Украины, праздник Германии, неуверенность Англии. Итоги 1-го тура группового этапа Евро-2024

Первые 12 матчей Евро-2024 сыграны, и они уже принесли немало поводов для размышлений и переоценки собственных предсказаний на финал турнира. Есть катастрофа сборной Украины, феерия немцев и португальцев, отчаяние хорватов. OBOZ.UA продолжает дневник чемпионата Европы и сегодня расскажем главные итоги І тура группового этапа.

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Украина напугала. Все потеряно?

На "Альянц-Арене" в Мюнхене собралось почти 60 тысяч болельщиков, из них 12 тысяч наших фанатов и 10 тысяч - румынских. И они стали свидетелями настоящей трагедии – аутсайдер группы Румыния просто не заметила сборную Украины. Двумя роскошными дальними выстрелами и одним голом на ошибке из стандарта (опять) желто-синяя команда уступила 3:0. Безальтернативно, уныло, очень слабо. Здесь мы разбирали ключевые ошибки этой игры – их все нужно как можно быстрее устранить до следующей встречи.

Румыния – Украина 3:0 (1:0; 2:0)

Голы: Станчу, 29; Марин, 53; Дрегуш, 57

В другом матче нашей группы было не менее интересно: Бельгия споткнулась об Словакию. Шранц уже на 7-й минуте вывел свою команду вперед и наши географические соседи оставшиеся 90 минут прекрасно оборонялись. А там, где они не могли справиться, дважды вмешивался VAR и дважды отменял взятие ворот. Кстати, мы наглядно увидели кардиограмму мяча, когда его касается рука. Да, это тот самый новый сенсор, показывающий касание неигровых частей тела. У Лукаку после этой игры точно были проблемы со сном.

Далее у нас по курсу – словаки и их приподнятое настроение. Решающая встреча группы между Украиной и Бельгией состоится 26 июня в Штутгарте. У нас есть два матча, где устроит только 6 очков.

Гранды не подвели

Лидеры групп не разочаровали – победы на стиле одержали Испания, Германия и Нидерланды. Хозяева турнира напихали Шотландии целую сумку на 5 мячей, а швейцарцы дожали Венгрию на 93-й, сделав комфортный счет 3:1. Нидерландцам не везло весь матч, когда они еще пропустили первыми от Польши, хотя самим полякам весь план разрушили коварные рикошеты на оба пропущенных гола. Об Италии и Англии немного дальше.

Не так круты были Португалия и Франция - да, у них по три очка, но можно ли считать успехом выстраданную победу над Австрией (еще и за счет автогола) или камбек против Чехии, которая была на поле лучше почти всех пиренейцев. Потому уверенности в грандах пока нет.

Драмы первого тура

Хорватия от Фурии Рохи влетела по полной и без вариантов (здесь мы тактически разобрали ключевые моменты этой встречи). Испания была на голову выше главного андерога турнира и прошлась 3:0. Единственное, что утешает фанатов "пламенных" - Евро-2020 они тоже начали с поражения главному фавориту группы, а затем квалифицировались на втором месте.

Хотя больше всего драмы принесла игра именно Сквадра Адзурры. Сначала итальянцы пропустили самый быстрый гол в истории Евро (отличился Байрами на 22 секунде), а затем создали один из самых быстрых волевых камбеков, вырвав победу за 15 минут. Итальянцы снова невероятно исполнили гимн, однако на поле такой же уверенной игры не было.

И уже сейчас первое разочарование турнира. Англия, считавшаяся абсолютным фаворитом, выдала худший матч первого тура Евро. Невероятный быстрый гол, вроде бы доминирование, но… Во втором тайме с тем же составом львы перестали играть. Сложно понять, что произошло в раздевалке, но минимальная победа над Сербией - не то, что мы ожидали будто бы будущего победителя соревнований. Тем более против дебютанта, у которого известны имена в составе, однако совсем не сравнимы с Беллингемом, Фоденом, Уокером, Кейном. Сербы сделали много фолов (обошлось только несколькими карточками) и должны благодарить голкипера, который спас от разгрома. Кажется, теперь предпочтения в пользу Франции как потенциального победителя более реальны.

Первая ничья турнира еще больше усложнила ситуацию в группе

Словения и Дания расписали первую ничью турнира – и это, пожалуй, самый закономерный результат матча. Скандинавы переиграли соперника по ударам, создали втрое больше опасных атак до последней трети и накрыли все поле владением, но балканцы отлично играли в защите и нивелировали большинство угроз. Даже все голы выглядят такими, что на своих местах, особенно Эриксена, прекрасно почувствовавшего момент и появившегося в нужной зоне для решающего удара. Словенцы имели несколько случаев и, весь тайм ища нужный удар, добились своего: компактная оборона датчан проспала подбор от Янжа, мощно выстрелившего в ворота. Облак все контролировал, но рикошет от защитника был коварным, разведя голкипера и мяч по разным углам. 1:1 – и теперь обоим сборным дальше будет очень сложно, ведь именно им следует бороться за второе место в группе. Похоже, дальние удары и рикошеты станут достопримечательностью этого Евро.

Здесь будет уместно упомянуть таблицу третьих мест, где будут сравнивать результаты всех 6 команд (4 лучших выходят дальше). Однако столь малое количество мячей очень вредит для дальнейших расчетов. То есть и Словения, и Дания теперь должны набрасывать как можно больше сербам и как можно меньше пропускать от англичан. Ох и сложно им будет, учитывая, что защита аутсайдера группы оказалась не столь уж слабой. Кстати, об Украине. Нам нужно выигрывать два матча еще и потому, что "-3" в графе пропущенных для этой дополнительной таблицы будут еще катастрофичнее.

Что посмотреть во втором туре?

Следующий этап группового раунда начинается уже сегодня, матчем Хорватия – Албания. Советуем к просмотру реванш финала 2012 года Испания – Италия, а также громкие анонсы от игр Дания – Англия, Нидерланды – Франция и Бельгия – Румыния. Украина свой матч 2-го тура группового этапа Евро проведет 21 июня в 16:00 на стадионе в Дюссельдорфе. Играем против Словакии и нам есть что доказывать.