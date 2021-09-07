Король футбола Пеле перенес операцию по удалению опухоли

80-летний Пеле, которого называют Королем футбола, был прооперирован. Ему удалили опухоль в толстой кишке.

Об этом легендарный игрок сообщил на своей странице в Instagram. Он написал, что хирургическое вмешательство прошло удачно.

"Друзья мои, я благодарен вам за теплые слова. Я благодарен богу за то, что позволил врачам Фабио и Мигелю позаботиться о моем здоровье. В субботу (4 сентября – Ред.) мне сделали операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Она была обнаружена во время регулярных медицинских тестов", – заявил Пеле.

Видео дня

Мировые СМИ уже на протяжении нескольких дней пишут о том, что бразилец попал в больницу. По этой причине Король футбола решил рассказать о своем состоянии. Сейчас он находится в реанимации.

"К счастью, я привык праздновать большие победы вместе с вами. Я встречу это испытание с улыбкой на лице, большим количеством оптимизма и любви, которыми окружают меня члены семьи и друзья", – добавил легендарный нападающий.

Напомним, что Пеле является единственным в истории трехкратным чемпионом мира (1958, 1962, 1970) в качестве игрока.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Короля футбола назвали самым переоцененным игроком в истории.