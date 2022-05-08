Коноплянка получил травму в новом клубе, успев сыграть 8 матчей

Украинский полузащитник польской "Краковии" Евгений Коноплянка не смог доиграть матч 32-го тура чемпионата Польши из-за травмы. 32-летний футболист сборной Украины в поединке против "Ракува" провел на поле лишь 21 минуту.

В одном из игровых моментов Евгений получил повреждение и не смог продолжить встречу. Его заменил Серджу Ханке.

Для Коноплянки это игра была 8-й по счету после перехода из донецкого "Шахтера". За это время наш соотечественник не отличился никакими результативными действиями.

Видео дня

Напомним, что Коноплянка подписал контракт с "Краковией" в феврале этого года. Атакующий полузащитник перешел в новый клуб на правах свободного агента, разорвав перед этим соглашение с "горняками", цвета которого защищал с 2019 года.

Напомним, что 30 марта 2021 года на тренировке сборной Украины Евгений получил надрыв задней поверхности бедра и проходил долгую реабилитацию.

Из-за Этого Коно пропустил чемпионат Европы-2021.