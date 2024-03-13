Битва за Евро: кого ставить в ворота сборной Украины и что повлияет на выбор Реброва в матче с Боснией

До решающих матчей плей-офф отбора ЧЕ-2024 остается всего несколько недель. Украина в двух играх должна забирать победы для последней путевки на Евро. И кроме потери нескольких игроков основы, Ребров получил дополнительную головную боль – кого поставить в ворота? Лунин и Трубин выдают суперотрезки, являются основными в своих клубах и нередко самостоятельно спасают игры. Попробуем поставить себя на место тренерского штаба и оценим сильные и слабые стороны наших вратарей.

Этот год – прорывный для голкиперов

Так получилось, что несколько факторов одновременно совпали у "Бенфики" и "Реала" – это дало шанс украинским вратарям. Вернее, португальцы давно охотились на Трубина, а Лунина продвинули травма Куртуа и неубедительная игра Кепы. Теперь имя Андрея прочно ассоциируется с победами сливочных, особенно после того же перфоманса против "Лейпцига". А воспитанник донецкого футбола навсегда потеснил главного у орлов Соареша. Важно, что в воротах обоих клубов стоят специалисты по пенальти. Лунину во всех турнирах их выпадало всего 2 и удар Диало в ЛЧ он отразил (начав свою историю в элите). Трубину судьба подготовила больше одиннадцатиметровых, но 5 из 9 пенальти Анатолий потащил.

Трубин перешел из "Шахтера", когда сезон УПЛ уже начался, но уже через месяц адаптации зацементировал свое место в воротах. Лунин же, после "Днепра" и "Зари", ждал свой шанс долгие годы. Теперь мы имеем возможность болеть за двух украинских голкиперов в топ-клубах Европы. Еще приятнее, что оба играют за сильнейшие команды в обоих чемпионатах.

Следует упомянуть и их последние выступления за сборную. У Трубина официальная игра была не так давно – в ноябре против Италии. Тот самый матч, где нулевая ничья и украденный пенальти лишили нас возможности квалифицироваться из группы. Анатолий дважды спасал ворота, совершил 37 передач и 11 дальних забросов. В ближнем взаимодействии голкипер был более успешным: точность 84% и 56% соответственно. Его уверенность на ленточке помогла команде продолжать давление на итальянцев. У Лунина последний официальный матч датируется аж сентябрем 22-го года. Тогда у него было окошко против Армении (5:0) и Шотландии (0:0) внутри Лиги наций. Андрей почти не имел активности: 2 сейва за 2 игры, 0 пропущенных и отдых дважды по 90 минут.

Первая задача – оборона

Вокруг любого голкипера, безусловно, строится фундамент победы. Он видит поле, управляет защитниками и держит решающий удар в последний момент. И Лунин, и Трубин упорным трудом завоевали себе стабильные стартовые места, поэтому за полгода накопилось достаточно статистики для сравнения.

На долю Лунина приходится всего 2,13 сейва за игру. Он провел в Ла Лиге 16 матчей, где совершил 34 сейва. Причем несколько игр есть таких, где не только клиншит, но и вообще ноль ударов в створ. Конечно, это обеспечивает мощная линия обороны: несмотря на большой лазарет, сливочные находят кого-то в пару к Начо для надежного прикрытия ворот. Следовательно, Андрей пустил всего 3 гола за последние 5 матчей чемпионата.

У Трубина совсем другая ситуация. Хотя "Бенфика" и среди лидеров Примейры, стабильная игра в защите отнюдь не о ней. 62 сейва за 21 матч, 3 сейва – это почти привычный показатель в каждом игровом туре. За последние 5 матчей Анатолий 9 раз вынимал мяч из сетки. Не все голы его вина, но вратарь порой допускает болезненные ошибки, как в матче против "Эшторила". Класс одноклубников сильно сказывается на результатах оборонительных действий.

Поговорим и об оценках за матч. У обоих голкиперов самая низкая оценка очень близка к 5. Трубин точно не хочет вспоминать недавний матч чемпионата Португалии против "Порту", где ничего не смог противопоставить Галену и компании (5:0). У Лунина в этом сезоне провальных игр почти нет, хотя встречу против "Наполи" (4:2) ему хотелось бы забыть, несмотря на то, что напривозила тогда защита. В среднем по всем турнирам португальский украинец имеет оценку 6.8, испанский – 7.3.

Участие в развитии атак

Не менее важна заигранность голкипера для начала атак. Лунина в "Реале" изредка применяют для этого фактора, только 3 дальние передачи на игру в Ла Лиге. Влияет на это уровень соперника и его схема: например, против плотных редутов Атлетико, Андрей сделал 4 паса на чужую половину, против "Кадиса" – только одну. В ЛЧ ситуация другая: 5 таких передач в среднем. Пассы ближнему игроку у него имеют лучший показатель: 87% точности. Трубин пока не может похвастаться таким показателем: всего 80%. Поэтому "Бенфика" мало пытается играть позади, примерно 21 передача от голкипера за игру.

Но и в нашей сборной вратари тоже сильно не привлекались к развитию атак. Украина часто начинает пасом от ворот на защитника, но это действие на сохранение контроля. Также через Трубина часто разыгрывали выход из-под прессинга. Сборная пытается играть с центром поля, продавливая соперника выходом на фланг, где должны помогать Конопля и Мудрик. Кажется, даже отсутствие Степаненко и Буяльского в этой заявке не заставят Реброва кардинально изменить подход к роли вратаря, ведь точные передачи на фланг не являются козырем ни Трубина, ни Лунина.

Трансферный фактор

Подогревать выбор вратаря на матчи Евро могут и потенциальные трансферные нервы. С одной стороны Трубин – в ближайшее время он стабильный игрок "Бенфики" и его контракт до 2028 года вполне оправдан. На него не будет давить ответственность за свое будущее. С другой стороны Лунин – его завтра под вопросом. Остаться в "Реале" – так там Куртуа вроде вернулся к активным тренировкам. Не остаться в "Реале" – куда идти? С этим сложностей не будет, ведь многие клубы увидели класс украинца и готовы на него охотиться. Это "Вильярреал", МЮ, "Ньюкасл", даже до саудитов сватают в "Аль-Насре". Однако мечтой изначально были именно "сливочные"! И здесь тренерскому штабу следует проявить большую внимательность: потенциальные покупатели будут смотреть на игру за сборную, которая всегда имеет свое влияние на качество выступления любого игрока. И это может оказаться излишним давлением на последнего представителя защиты.

Реброва ждет очень сложный выбор, ценой не только в победу сборной, но и в такую желанную путевку на Евро, которую у нас уже однажды украли. Украина не пропускала главный европейский турнир с 2012-го года - и в этот раз шансы на квалификацию огромные. Перед отъездом в лагерь сборной Трубина ждет игра против "Жил Висенте", а Лунина – выезд против "Осасуны". Матчи против середняков тоже будут иметь свое влияние на конечный выбор.

Но кто бы ни стоял в воротах, он будет прекрасно понимать, что сама игра забудется, а результат останется. И фамилия на футболке будет не такой важной, как гимн Украины летом на немецких стадионах.

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