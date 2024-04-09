Командир ТЦК фиктивно устроил на службу футболистов и тренеров титулованного клуба

Командир роты охраны Ивано-Франковского областного ТЦК и СПА взял на фиктивную военную службу футболистов и тренеров ФК "Прикарпатье". Как сообщает Офис генерального прокурора, прокуратура направила обвинительный акт по факту небрежного отношения к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкции за такие действия, совершенные в условиях военного положения или в боевой обстановке, предусматривают лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Расследование установило, что под руководством обвиняемого в ТЦК и СП фиктивно служили семь военнослужащих, среди которых игроки и тренеры местной профессиональной футбольной команды. На самом же деле спортсмены на службу не появлялись и никаких военных обязанностей не выполняли.

Такое бездействие должностного лица привело к безосновательному начислению им денежного довольствия. Сумма нанесенного государству ущерба за дни псевдослужбы составила 1,5 миллиона гривен. Часть этих средств командир уже вернул на этапе досудебного расследования.

В настоящее время он отстранен от должности.

Напомним, что "Прикарпатье" является победителе чемпионата Ивано-Франковской области по футболу(2002), а также обладателем Суперкубка Ивано-Франковской области и бронзовым призером Второй лиги 2017/18).

17 апреля 2022 года OBOZ.UA сообщал, что ФК "Прикарпатье" практически полным составом присоединился к рядам Вооруженных сил Украины. Присягу на верность нашей стране приняли 14 футболистов и тренеров команды.

Полузащитник клуба Василий Цюцюра тогда признался, что перед вступлением в ряды ВСУ больше боялся не самой службы, а того, что они могут помешать уже опытным бойцам.

Цюцюра рассказал, что военный комиссар им объяснил, что сперва будут учения, где им все расскажут и покажут, как обращаться с оружием, как воевать и защищать Украину.

После этого большинство игроков якобы и приняли решение, сменить футбольную форму на пиксельную.

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