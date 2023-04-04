Команда с Киевщины подписала футболиста, игравшего за оккупантов в ''российском Крыму''

Футбольный клуб "Чайка" из Петропавловской Борщаговки (Киево-Святошинский район Киевской обл.), выступающий во Второй лиге чемпионата Украины, подписала центрального полузащитника "Васта" Алексея Тищенко. 28-летний игрок летом 2017 года выехал в оккупированный Крым, где стал игроком восстановленной оккупантами "Крымтеплицы", сообщает Tribuna.com.

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В Instagram Тищенко разместил несколько фотографий, на которых стояла геолокация "Россия, Крым, Симферополь". Снимки были датирован 2017 годом.

После публичной огласки футболист удалил все кадры. Также информацию о трансфере со своего Instagram удалила и "Чайка".

Тищенко – воспитанник николаевской ДЮСШ и клуба "Торпедо". В феврале 2014 подписал контракт с симферопольской "Таврией", но покинул команду уже летом.

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