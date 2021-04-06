Колумбийский голкипер забил "самый удивительный" автогол сезона. Видео курьеза

Максим Иншаков Футбол 23:31, 6.04.2021 Обновлено: 23:49, 6.04.2021

Голкипер "Букараманга" Хуан Серрано привез своей команде курьезный гол в гостевом матче 13-го тура чемпионата Колумбии против "Петролера" (3:1).

Инцидент случился на 3-й минуте. Получив пас от защитника, вратарь зачем-то стал двигаться с мячом к линии своих ворот. В какой-то момент Серрано потерял контроль над ситуацией и круглого в сетку добил нападающий "Петролера" Брайан Фернандес.

В комментариях под видео местные фанаты назвали этот момент самым удивительным автоголом сезона в чемпионате.

Как сообщал OBOZREVATEL, испанский полузащитник катарского клуба "Аль-Садд" Санти Касорла отметился эффектным голом в матче чемпионата страны против "Аль-Гарафа" (2:0).

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