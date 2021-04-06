Колумбійський голкіпер забив "найдивовижніший" автогол сезону. Відео курйозу

Максим Іншаков Футбол 23:31, 6.04.2021 Оновлено: 23:49, 6.04.2021

Голкіпер "Букараманга" Хуан Серрано привіз своїй команді курйозний гол у гостьовому матчі 13-го туру чемпіонату Колумбії проти "Петролера" (3:1).

Інцидент трапився на 3-й хвилині. Отримавши пас від захисника, воротар чомусь став рухатися з м'ячем до лінії своїх воріт. У якийсь момент Серрано втратив контроль над ситуацією, і круглого в сітку добив нападник "Петролера" Браян Фернандес.

У коментарях під відео місцеві фанати назвали цей момент найдивовижнішим автоголом сезону в чемпіонаті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, іспанський півзахисник катарського клубу "Аль-Садд" Санті Касорла відзначився ефектним голом у матчі чемпіонату країни проти "Аль-Гарафа" (2:0).

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